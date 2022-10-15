Dünya liderlerinden Bartın için taziye mesajları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, aralarında Rusya, Azerbaycan, Hollanda, İspanya, Ukrayna, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Yunanistan, Pakistan, Tacikistan, Gürcistan, Macaristan, Filistin, Gine Bissau, Belarus, Libya ve Ürdün'ün bulunduğu pek çok ülkenin devlet ve hükümet başkanı, Bartın'daki maden kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı iletti.

Avrupa Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kurumların yanı sıra ABD, Çin, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya, İsveç, Polonya, Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Bahreyn ve Irak da dışişleri bakanlıkları ve büyükelçilikleri aracılığıyla Türkiye'ye taziye mesajları yayınladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mesajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanı, Bartın'da meydana gelen kömür madeni kazası nedeniyle lütfen en derin taziyelerimizi kabul edin. Yaşamını yitiren madencilerin ailelerine ve arkadaşlarına samimi desteğimizi ve yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mesajda, "Sevgili Kardeşim… Acınızı paylaşıyoruz. Size, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, kardeş Türkiye halkına kendi adıma ve Azerbaycan halkı adına en derin taziyelerimi sunuyor, yaralılara şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Değerli dostum Tayyip… Bartın'da gerçekleşen maden kazasından dolayı acınızı paylaşıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerini içeren bir mesaj iletti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en içten taziyelerini ileterek, "Bu hüzünlü anlarda İspanya yanınızdadır." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden, "Bartın’ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadeleriyle Türkçe bir paylaşım yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da mesajında maden ocağındaki patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Milletimize geçmiş olsun." ifadesine yer verdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, "Kazakistan halkı ve şahsım adına size ve sevdiklerini kaybeden ailelere taziyelerimi iletiyor, telafisi mümkün olmayan acıyı paylaşıyorum. Ölenlerin ruhlarının şad olmasını, yaralıların bir an önce iyileşmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Bartın'daki maden patlamasından ve can kayıplarından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için derin üzüntüsünü dile getirerek, "Dualarımız yaslı aileler ve Türk halkı ile birlikte." açıklamasını yaptı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da mesajında Bartın'daki kömür madeninde meydana gelen patlamanın kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına Tacikistan halkı adına en derin taziyelerini iletti.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili ve Başbakanı İrakli Garibashvili de mesajlarında Türk halkına ve hükümetine en içten taziyelerini bildirdi.

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, ülkesi ve Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) adına taziyelerini iletti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah ve İsveç Başbakanı olması beklenen Ulf Kristensson da gönderdikleri mesajlarda Bartın'daki maden ocağındaki patlamada hayatı kaybedenler için taziyelerini ifade etti.

Dışişleri bakanlıklarından taziyeler

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Hollanda Dışişleri Bakanı Wope Hoekstra, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili sosyal medya paylaşımlarında maden ocağı kazası nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Moldova, Karadağ, Suudi Arabistan, Mısır, Umman, Ürdün, Bahreyn, Irak dışişleri bakanlıkları da Türk halkı ve devletine taziye mesajı içeren açıklamalarda bulundu.

ABD, İtalya, Çin ve Katar’ın Ankara büyükelçiliklerinin sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye taziye mesajları paylaşıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Belçika, Cibuti, Danimarka, Etiyopya, Finlandiya, Hırvatistan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, İrlanda, İsrail, Kosova, Kuveyt, Lüksemburg, Makedonya, Maldivler, Malta, Norveç, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Somali de Türkiye'ye ''geçmiş olsun'' mesajı gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Uluslararası kurumlardan taziyeler

Avrupa Birliği Konseyi, Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı, Avrupa Parlamentosu, Dünya Sağlık Örgütü, Karadeniz İşbirliği Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü de kömür madeninde sevdiklerini kaybedenlere ve Türk halkına taziyelerini sundu.