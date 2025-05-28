Dünya Meteoroloji Örgütü'nda kritik uyarı! Önümüzdeki 5 yıl rekor sıcaklıklarla geçecek

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve İngiliz Meteoroloji Kurumu (Met Office), küresel iklim tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Rapora göre, 2025-2029 yılları arasında dünya genelinde sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyretmesi bekleniyor.

Raporda, her yıl için küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, sanayi öncesi dönem olan 1850-1900 yılları arasındaki ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor. Ayrıca, bu beş yıllık dönemde en az bir yılın 1,5 derece sınırını aşma ihtimali yüzde 86, tüm dönem ortalamasının 1,5 dereceyi aşma ihtimali ise yüzde 70 olarak hesaplandı.

Uzmanlar, bu sıcaklık artışlarının daha fazla sıcak hava dalgası, yoğun yağış, kuraklık, buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi ve okyanus ısınması gibi etkileri beraberinde getireceğini vurguluyor. Paris İklim Anlaşması’nın hedefi olan 1,5 derece sınırının geçici olarak aşılmasının, artık daha sık yaşanması bekleniyor.

WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, “Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Bu rapor, önümüzdeki yıllarda da bu gidişatın süreceğini gösteriyor. Bu durum, hem günlük yaşamımız hem de gezegenimizin sağlığı için ciddi riskler doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Barrett ayrıca, sürekli iklim izleme ve bilim temelli tahminlerin, karar alıcılar için kritik önemde olduğunu vurguladı.