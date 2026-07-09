Dünya nüfus raporu yayımlandı! Türkiye için dikkat çeken gerçek ortaya çıktı

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Birleşmiş Milletler 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü kapsamında açıklanan, dünya ve Türkiye'nin demografik görünümüne ilişkin dikkat çeken veriler yayımladı.

BM tahminlerine göre dünya nüfusu 1999'da 6 milyara, 2011'de 7 milyara, 2022'de ise 8 milyara ulaştı. 2025 yıl ortasında ise dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişi olduğu tahmin edildi.

Türkiye dünyanın en kalabalık 18'inci ülkesi

2025 tahminlerine göre dünyanın en kalabalık ülkesi 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişiyle Hindistan oldu. Hindistan'ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişiyle Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişiyle ABD takip etti. Bu üç ülke, dünya nüfusunun yüzde 39,2'sini oluşturdu.

Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişilik nüfusuyla 194 ülke arasında 18'inci sırada yer aldı. Türkiye'nin dünya nüfusu içindeki payı yüzde 1 olarak hesaplandı.

Türkiye'de çocuk oranı dünya ortalamasının altında

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2025 yılında çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu. Bu ülkeyi Nijer ve Somali izledi.

Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise yüzde 12,9 ile Güney Kore olarak kaydedildi. Japonya ve Singapur da listenin alt sıralarında yer aldı.

Dünya genelinde çocuk nüfus oranı yüzde 29,3 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 24,8 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye'nin çocuk nüfus oranı dünya ortalamasının altında kaldı.

Buna karşın Türkiye'nin çocuk nüfus oranı, Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin tamamından daha yüksek oldu. AB'de en yüksek çocuk nüfus oranı İrlanda'da yüzde 22,3 olarak ölçüldü.

Genç nüfus da ortalamanın gerisinde

2025 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 23,3 ile Güney Sudan oldu. Suriye ve Orta Afrika Cumhuriyeti ilk üçte yer aldı.

Dünya genç nüfus ortalaması yüzde 15,6 olarak hesaplanırken, Türkiye'nin genç nüfus oranı yüzde 14,8 seviyesinde kaldı.

Ancak Türkiye'nin genç nüfus oranı da Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha yüksek gerçekleşti. AB'de en yüksek genç nüfus oranı İrlanda'da yüzde 13,5 olarak kaydedildi.

Türkiye'de yaşlı nüfus ortalamanın üzerinde

Birleşmiş Milletler verilerine göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 36 ile Monako oldu. Japonya ve İtalya da listenin üst sıralarında yer aldı.

Dünya genelinde 65 yaş ve üzeri nüfus oranı yüzde 10,4 olurken, Türkiye'de bu oran yüzde 11,1 olarak hesaplandı. Böylece Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı dünya ortalamasının üzerine çıktı.

Buna rağmen Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, Avrupa Birliği ülkelerinin tamamından daha düşük seviyede kaldı.

Doğurganlık dünya ortalamasının altında

2025 yılı tahminlerine göre toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ülke 5,94 çocuk ile Çad oldu. Somali ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti de ilk üç sırada yer aldı.

En düşük doğurganlık hızı ise 0,75 çocuk ile Güney Kore'de görüldü. Dünya genelinde toplam doğurganlık hızı 2,24 çocuk olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu oran 1,42 çocuk oldu. Böylece Türkiye, dünya ortalamasının altında kaldı.

Avrupa Birliği ülkeleri arasında en yüksek doğurganlık hızı ise 1,74 çocuk ile Bulgaristan'da kaydedildi.

Türkiye'de yaşam süresi uzadı

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılında dünya genelinde doğuşta beklenen yaşam süresi 73,5 yıl oldu. Erkeklerde bu süre 70,9 yıl, kadınlarda ise 76,2 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye'de erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresi 75,5 yıl, kadınlar için ise 80,7 yıl olarak belirlendi. Her iki değer de dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Erkeklerde en yüksek yaşam süresi 84,7 yıl ile Monako'da, kadınlarda ise 88,7 yıl ile yine Monako'da kaydedildi.