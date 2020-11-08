Dünya Posta Kongresi 2021'de yapılacak

08 Kasım 2020

Dünyanın en eski Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdüren ve 192 ülkenin posta teşkilatının üyesi olduğu Dünya Posta Birliği’nin (UPU) 27. Kongresi'nin geleceğinin belirlendiği Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı, İsviçre’de yapıldı.

PTT AŞ Genel Müdürü ve UPU İdari Konsey Başkanı (CA) Hakan Gülten’in başkanlığında gerçekleşen toplantıda, pandemi nedeniyle ertelenen 27. Dünya Posta Kongresi’nin 2021 yılının Ağustos ayında Fildişi Sahili’nde yapılması kararlaştırıldı.

Haziran 2021’de yapılacak değerlendirme sonucunda Kongrenin Fildişi Sahili’nde yapılmasının imkansız olduğuna karar verilmesi halinde ise 2021 yılı Eylül ayında İsviçre’de gerçekleştirilmesi planlandı. İstanbul’da 2016 yılında gerçekleştirilen 26. Dünya Posta Kongresi ile başlayan ve İstanbul Stratejisi ile şekillenen bu dönemin ardından İdari Konsey Başkanlığı Fildişi Sahili’ne devredilecek.

Olağanüstü İdari Konsey Toplantısı’nda konuşan UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, UPU’nun dünya posta teşkilatlarının iş birliğini artırmak, her anlamda sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle ağını geliştirmek gibi sorumlulukları olduğunu ve pandeminin posta sektörünü derinden etkilediğini ifade etti.

Pandeminin henüz ne zaman son bulacağının öngörülemediği bu dönemde UPU’nun yönetimine ilişkin belirsizlikleri büyük oranda giderdiklerine işaret eden Hakan Gülten, “Fildişi Sahili’nde yapılması planlanan Kongrenin pandemi nedeniyle ertelenmesiyle başlayan süreçte, üye ülkelerin talepleri doğrultusunda Olağanüstü İdari Konsey toplantısı düzenlenmesine karar verildi. Yaptığımız istişareler neticesinde, tüm ülkelerin üzerinde uzlaşabileceği bir teklif hazırlandı. Birliğin geleceği için ülkeleri ortak bir kararda birleştirmeyi amaçlayan, tüm taraflar arasında uzlaşıya yönelik bir orta yol bulunabileceği yönündeki girişimlerimizden olumlu sonuç aldık. Posta teşkilatlarının gelişimine katkı sunan Birliğimiz, posta sektöründe olağanüstü özveriyle çalışan personelimiz ve hizmet ulaştırdığımız müşterilerimize olan sorumluluğumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Olağanüstü İdari Konsey toplantısının sınırlı bir süre zarfında, pandemi şartları gereği fiziki ve sanal olarak yapıldığını söyleyen Gülten, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokrasinin en önemli özelliği olan uzlaşı kültürü konusunda, Dünya Posta Birliği bugün kendini tarihi olarak bir kez daha kanıtladı. 27. Kongre’ye ev sahipliği yapacak olan Fildişi Sahili’ne, zor koşullara rağmen Kongreyi gerçekleştirme konusundaki samimi gayretleri ve gösterdikleri irade için teşekkür ediyorum. Ayrıca, üyelerimizin Fildişi Sahili’nin ev sahipliği hakkına sahip çıkmak için ortak bir zeminde buluşabilme arayışıyla hareket etmelerini takdirle karşılıyorum.”

"Birlik çalışmasını etkin yürütmek posta teşkilatlarının ortak sorumluluğu"

Posta teşkilatlarının pandemi nedeniyle önümüzdeki dönemde sektörel anlamda daha karmaşık sorunlarla karşılaşma ihtimalinin söz konusu olduğuna değinen Gülten, “Her dönem yeniliğe açık olan posta teşkilatları, çağın gereklerine göre hareket ederek hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Posta teşkilatlarının, bir yandan mevcut durumdaki teknolojik imkânlardan faydalanırken, geleceği şekillendirecek yeni yöntemlerle sektörün gelişimine katkı sunmaya gayret gösterdiğini gözlemliyoruz.” diye konuştu.

Gülten, posta hizmetlerinin tüm dünyada tek bir ağ gibi işlemesini sağladıklarına vurgu yaparak, “Birliğimizin çalışmalarını en etkin şekilde yürütmek, dünyadaki tüm posta teşkilatlarının ortak sorumluluğudur.” ifadesini kullandı.