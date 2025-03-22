Dünya Su Günü'nde TZOB Başkanı Bayraktar'dan uyarı: 2030'a dikkat!

Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü'nün 2025 teması "Buzulların Korunması". Bu özel gün sebebiyle Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıklamalarda bulundu.

Bayraktar, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Türkiye'nin gerekli önlemler alınmazsa 2030 yılına kadar su fakiri olabileceği uyarısında bulundu.

Dünyada en fazla su tarım sektöründe kullanılıyor

Modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için üreticilere verilen teşvik ve kredilerin acilen artırılması çağrısında da bulunan Bayraktar, dünyada en fazla suyun tarım sektöründe kullanıldığına dikkat çekti ve sınırlı su kaynaklarının tüm sektörlerde çevreyle uyumlu bir şekilde etkin kullanılması gerektiğini vurguladı:

"2030 yılına kadar beklenen iklim değişikliği nedeniyle su kullanım potansiyelinin 1000 metreküpün altına düşmesi sonucu su fakiri olabiliriz. Gerekli tedbirler şimdiden alınmazsa 2030 yılından sonra bitkisel ve hayvansal üretimin sürdürülebilirliği konusunda sıkıntılar yaşayabiliriz."

İklim değişikliğinin tarıma etkisi büyük

Bayraktar açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: "İklim değişikliğinin olumsuz etkilerini doğrudan en fazla hisseden tarım sektörüdür. Tüm bu hususlar bir araya geldiğinde ekim-dikim ve hasat tarihlerinde kaymalara, ürünün kalitesine, verimine ve bitkinin daha fazla su tüketimine etki ediyor. Kısacası bu durum çiftçilerimizin kâr oranını azaltıyor.

Ülkemizin su zengini olmadığı gerçeğiyle, nüfus artışı, tarımda ve diğer alanlarda suyun bilinçsizce kullanımı gibi faktörlerin su kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde gelecek nesillere temiz ve yeterli suyun bırakılabilmesi için doğal kaynaklarımızın korunması ve doğru kullanılmasının önemi göz ardı edilemez.”