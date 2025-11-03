DÜNYA, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün hafızasıdır
DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü 2025 konulu Ekonomi Zirvesi cuma günü İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda yapıldı. Zirve, Türk bankacılık sektörünün önde gelen isimlerini, piyasa katılımcılarını ve reel sektör temsilcilerini buluşturdu. Zirvenin açılış konuşmasını DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol gerçekleştirdi.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN-Mehmet Hanifi GÜLEL
DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen “Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü 2025” zirvesi, Türk finans sektörünü, iş dünyasını ve ekonomi yönetimini bir araya getirdi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan DÜNYA Gazetesi yazarı Prof Dr. Çisil Sohodol, “DÜNYA, sadece bir gazete değil; Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün tanığı ve hafızasıdır. 45. yılımızda hâlâ aynı çizgide, aynı güvenle sorumlu yayıncılığımızı sürdürürken; dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin ekonomik hikâyesini anlamaya, anlatmaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz” dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ana konuşmacı olduğu ve DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner’in ev sahipliğinde gerçekleşen zirveye, Bulls Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Burhaneddin Tanyeri, İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, QNB Bank Genel Müdürü Ömür Tan, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır, İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, TSB Başkanı Uğur Gülen, TKBB Başkanı Mehmet Ali Akben, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Hayat Finans Genel Müdürü Galip Karagöz, BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, GYODER Başkanı Neşecan Çekici, TTYD Başkanı Oya Narin, Gaboras CEO'su Ruhi Konak, İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, İTHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Shopsa Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Zorlu Enerji CEO’su Elif Yener, Ağaoğlu CEO’su Burak Kutluğ, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Naser Alim, DEİK Genel Sekreteri Caner Çolak, BMD Genel Sekreteri Levent Yalçın, KROMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, EVFED Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, DEİK Tacikistan İş Konseyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçioğlu, Tohum Holding Genel Müdürü Dr. Yılmaz Yaman, SEB Groupe Türkiye Genel Müdürü Ege Pekkınran, DÜNYA Gazetesi yazarları, çok sayıda ekonomist ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Ortak aklın buluşması
Zirvenin açılış konuşmasını yapan DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol, ortak aklın önemini ve Türkiye ekonomisinin küresel ölçekte geldiği güçlü konumu vurgulayarak
Zirvenin temel amacını, “Türkiye’nin ekonomik yönünü, rotasını, gücünü ve gelecek vizyonunu konuşmak” olarak aktaran Prof. Dr. Sohodol, ekonominin yalnızca rakamlarla değil, paylaşılan fikir ve vizyonla büyüdüğüne dikkat çekti. Sohodol, “DÜNYA Gazetesi olarak bu zirveyle, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendirecek ortak aklın buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı bir ekonomi yalnızca rakamlarla değil, paylaşılan fikirle ve vizyonla büyür. Bu zirve, tam da bu yüzden değerli çünkü ekonominin kalbini oluşturan kamu, özel sektör, finans ve reel sektörün liderlerini aynı salonda buluşturuyor” dedi.
Geleceğe güvenle bakıyoruz
DÜNYA Gazetesi’nin Türk basın yayın tarihinde 45 yıllık yolculuğuna atıf yapan Prof Dr. Çisil Sohodol, konuşmasında “Türkiye’nin ekonomik gelişimini izlemek, dönemin ruhunu ve geleceğin yönünü okumak DÜNYA gazetesi için yeni değil; ülkemizin ilk ekonomi gazetesi olarak kuruluş felsefemiz de tam olarak buydu. Gazetemiz, ülkemizin potansiyelini fark eden, iş dünyasının ve ekonominin nabzını tutan bir pencere açtı.
Elbette kuruluş yıllarımızda Türkiye, sınırlı üretim ve ekonomik kapasitesiyle dünyaya açılmaya çalışan mütevazı bir ekonomiydi. Bugün geldiğimiz noktada ise ülkemiz altyapısını tamamlamış, sanayisini çeşitlendirmiş, dijitalleşmede önemli ilerlemeler kaydetmiş bir ülke olarak küresel ölçekte etkili, potansiyeli yüksek bir ekonomi olarak geleceğe güvenle bakıyor” diye konuştu.
DÜNYA Gazetesi’nin de bu yolculuğun en yakın tanıklarından biri olarak, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin ekonomik ilerleme hikâyesine eşlik etmeye, doğrunun, bilginin ve milli menfaatin yanında durmaya devam ettiğinin altını çizen Sohodol, şöyle devam etti: “Bizler, Türkiye’nin yönetimi, üretim gücü, insan kaynağı, teknolojisi, girişimcilik ruhu ve dinamizmiyle; bölgesel ve küresel arenada güçlü ve lider bir ekonomi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz."
Gelecek 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım yapılacak
DÜNYA Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Türkiye’nin küresel yatırım trendlerindeki konumunu ve gelecek vizyonunu değerlendirdi.
Bekir Polat, yapay zeka odaklı dijital dönüşümün gündemde olduğunu belirterek, “Artık ülkeler sadece rakamlarla değil, strateji ve vizyonlarla da rekabet ediyor” dedi. Polat, Türkiye’de son 20 yılda 300 milyar dolarlık altyapı yatırımı yapıldığını, önümüzdeki 20 yılda ise 200 milyar dolarlık yeni yatırım planlandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, yapay zeka odaklı dijital dönüşümün herkesin gündeminde olduğunu belirterek, "Hem bireylerin hem firmaların hem ülkelerin ciddi bir yarışta olduğu dünyada yaşıyoruz. Burada ekonomik enstrümanların stratejik ittifakların yeni bir ekonomi diplomasisi diliyle nasıl maharetle kullanıldığını görüyoruz. Artık ülkeler sadece rakamlarla rekabet etmiyor, strateji ve vizyonlarla da rekabet ediyorlar" yorumunu yaptı.
Ekonomi diplomasisinde dil değişti
Küresel doğrudan yatırımlarda ciddi bir paradigma kayması yaşandığını belirten Polat, ekonomik diplomasinin dilinin değiştiğine de dikkat çekti. Son döneme bakıldığında küresel doğrudan yatırımlarda ciddi paradigma kayması yaşandığına dikkati çeken Polat, "Artık eskisi gibi firmalar, karar vericiler sadece pazar maliyetleri ve işgücü dinamiklerinin ötesinde farklı dinamiklere de bakmaya başladılar. 2022-2024 arasına baktığımızda toplam uluslararası doğrudan yatırımların anons edilen yüzde 75'i geleceği şekillendiren endüstrilere gitmiş durumda. Sadece son dönemde 360 milyar dolarlık yapay zeka ekosistemine olan yatırımların yüzde 80'i veri merkezlerine yüzde 15'i yarı iletkenlere, yüzde 5'i de AR-GE'ye gitmiş durumda" ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin bölgesel sorumluluğunu artırdığını ifade eden Polat, “Son 20 yılı aşkın sürede Türkiye’ye 300 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapıldı. Önümüzdeki 20 yılda ise 200 milyar dolarlık yeni yatırım planlanıyor. Bu yatırımlar Türkiye’yi yalnızca lojistik ve üretimde değil, aynı zamanda Ar-Ge ve yeni teknolojilerin bölgesel sorumluluğunu üstlenen bir merkez haline getirdi” dedi. Polat, Uber’in İstanbul’da açacağı 200 milyon dolarlık teknoloji üssü haberinin bu stratejik dönüşümün en güncel kanıtı olduğunu söyledi.