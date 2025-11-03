DÜNYA, Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün hafızasıdır

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN-Mehmet Hanifi GÜLEL

DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen “Küresel Eko­nomi ve Türkiye Ekono­misinin Görünümü 2025” zirvesi, Türk finans sektörünü, iş dünyası­nı ve ekonomi yönetimini bir araya getirdi. Zirvenin açılış konuşma­sını yapan DÜNYA Gazetesi yaza­rı Prof Dr. Çisil Sohodol, “DÜNYA, sadece bir gazete değil; Türkiye’nin ekonomik dönüşümünün tanığı ve hafızasıdır. 45. yılımızda hâlâ ay­nı çizgide, aynı güvenle sorumlu yayıncılığımızı sürdürürken; dün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin ekonomik hikâyesini anlamaya, anlatmaya ve geleceğe taşımaya devam ediyoruz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek'in ana konuşmacı ol­duğu ve DÜNYA Gazetesi İmtiyaz Sahibi Umut Güner’in ev sahipli­ğinde gerçekleşen zirveye, Bul­ls Holding Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan Mumcu, Cumhurbaşkan­lığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, Ziraat Ban­kası Yönetim Kurulu Başkanı Bur­haneddin Tanyeri, İstanbul Va­li Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Türkiye Bankalar Birliği Başka­nı ve Ziraat Bankası Genel Müdü­rü Alpaslan Çakar, Halkbank Ge­nel Müdürü Osman Arslan, Vakıf­Bank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Akbank Genel Mü­dürü Kaan Gür, QNB Bank Genel Müdürü Ömür Tan, Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Hay­kır, İFM Genel Müdürü Ahmet İh­san Erdem, TSB Başkanı Uğur Gü­len, TKBB Başkanı Mehmet Ali Ak­ben, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Hayat Finans Ge­nel Müdürü Galip Karagöz, BKM Genel Müdürü Ozan Deniz, GYO­DER Başkanı Neşecan Çekici, TTYD Başkanı Oya Narin, Gaboras CEO'su Ruhi Konak, İTHİB Baş­kanı Ahmet Öksüz, İTHİB Başkan Yardımcısı Ahmet Şişman, TET­SİAD Başkanı Murat Şahinler, İs­tanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, Shopsa Başkanı Demet Sabancı Çetindoğan, Zorlu Ener­ji CEO’su Elif Yener, Ağaoğlu CE­O’su Burak Kutluğ, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Naser Alim, DEİK Genel Sekreteri Caner Ço­lak, BMD Genel Sekreteri Levent Yalçın, KROMDER Yönetim Kuru­lu Başkan Yardımcısı Mustafa Sel­çuk Çevik, EVFED Yönetim Kuru­lu Başkanı Güçlü Kaplangı, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, DEİK Tacikistan İş Kon­seyi Başkanı Cihangir Fikri Saatçi­oğlu, Tohum Holding Genel Müdü­rü Dr. Yılmaz Yaman, SEB Groupe Türkiye Genel Müdürü Ege Pek­kınran, DÜNYA Gazetesi yazarları, çok sayıda ekonomist ve iş dünyası temsilcileri katıldı.

Ortak aklın buluşması

Zirvenin açılış konuşmasını yapan DÜNYA Gazetesi yazarı Prof. Dr. Çisil Sohodol, ortak ak­lın önemini ve Türkiye ekonomi­sinin küresel ölçekte geldiği güç­lü konumu vurgulayarak

Zirvenin temel amacını, “Türki­ye’nin ekonomik yönünü, rotasını, gücünü ve gelecek vizyonunu ko­nuşmak” olarak aktaran Prof. Dr. Sohodol, ekonominin yalnızca ra­kamlarla değil, paylaşılan fikir ve vizyonla büyüdüğüne dikkat çekti. Sohodol, “DÜNYA Gazetesi olarak bu zirveyle, Türkiye’nin ekonomik geleceğini şekillendirecek ortak aklın buluşmasına ev sahipliği ya­pıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sağlık­lı bir ekonomi yalnızca rakamlarla değil, paylaşılan fikirle ve vizyonla büyür. Bu zirve, tam da bu yüzden değerli çünkü ekonominin kalbini oluşturan kamu, özel sektör, finans ve reel sektörün liderlerini aynı sa­londa buluşturuyor” dedi.

Geleceğe güvenle bakıyoruz

DÜNYA Gazetesi’nin Türk basın yayın tarihinde 45 yıllık yolculuğuna atıf yapan Prof Dr. Çisil Sohodol, konuşmasında “Türkiye’nin ekonomik gelişimini izlemek, dönemin ruhunu ve geleceğin yönünü okumak DÜNYA gazetesi için yeni değil; ülkemizin ilk ekonomi gazetesi olarak kuruluş felsefemiz de tam olarak buydu. Gazetemiz, ülkemizin potansiyelini fark eden, iş dünyasının ve ekonominin nabzını tutan bir pencere açtı.

Elbette kuruluş yıllarımızda Türkiye, sınırlı üretim ve ekonomik kapasitesiyle dünyaya açılmaya çalışan mütevazı bir ekonomiydi. Bugün geldiğimiz noktada ise ülkemiz altyapısını tamamlamış, sanayisini çeşitlendirmiş, dijitalleşmede önemli ilerlemeler kaydetmiş bir ülke olarak küresel ölçekte etkili, potansiyeli yüksek bir ekonomi olarak geleceğe güvenle bakıyor” diye konuştu.

DÜNYA Gazetesi’nin de bu yolculuğun en yakın tanıklarından biri olarak, kuruluşundan bu yana Türkiye’nin ekonomik ilerleme hikâyesine eşlik etmeye, doğrunun, bilginin ve milli menfaatin yanında durmaya devam ettiğinin altını çizen Sohodol, şöyle devam etti: “Bizler, Türkiye’nin yönetimi, üretim gücü, insan kaynağı, teknolojisi, girişimcilik ruhu ve dinamizmiyle; bölgesel ve küresel arenada güçlü ve lider bir ekonomi olmaya devam edeceğine yürekten inanıyoruz."

Gelecek 20 yılda 200 milyar dolarlık yatırım yapılacak

DÜNYA Gazetesi Küresel Ekonomi Zirvesi’nde konu­şan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardım­cısı Bekir Polat, Türkiye’nin kü­resel yatırım trendlerindeki ko­numunu ve gelecek vizyonunu değerlendirdi.

Bekir Polat, yapay zeka odak­lı dijital dönüşümün gündemde olduğunu belirterek, “Artık ülke­ler sadece rakamlarla değil, stra­teji ve vizyonlarla da rekabet edi­yor” dedi. Polat, Türkiye’de son 20 yılda 300 milyar dolarlık alt­yapı yatırımı yapıldığını, önü­müzdeki 20 yılda ise 200 milyar dolarlık yeni yatırım planlandı­ğını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcı­sı Bekir Polat, yapay zeka odaklı dijital dönüşümün herkesin gün­deminde olduğunu belirterek, "Hem bireylerin hem firmaların hem ülkelerin ciddi bir yarışta olduğu dünyada yaşıyoruz. Bu­rada ekonomik enstrümanların stratejik ittifakların yeni bir eko­nomi diplomasisi diliyle nasıl maharetle kullanıldığını görüyo­ruz. Artık ülkeler sadece rakam­larla rekabet etmiyor, strateji ve vizyonlarla da rekabet ediyorlar" yorumunu yaptı.

Ekonomi diplomasisinde dil değişti

Küresel doğrudan yatırım­larda ciddi bir paradigma kay­ması yaşandığını belirten Po­lat, ekonomik diplomasinin di­linin değiştiğine de dikkat çekti. Son döneme bakıldığında küre­sel doğrudan yatırımlarda cid­di paradigma kayması yaşandı­ğına dikkati çeken Polat, "Artık eskisi gibi firmalar, karar veri­ciler sadece pazar maliyetleri ve işgücü dinamiklerinin ötesinde farklı dinamiklere de bakmaya başladılar. 2022-2024 arasına baktığımızda toplam uluslarara­sı doğrudan yatırımların anons edilen yüzde 75'i geleceği şekil­lendiren endüstrilere gitmiş du­rumda. Sadece son dönemde 360 milyar dolarlık yapay zeka eko­sistemine olan yatırımların yüz­de 80'i veri merkezlerine yüzde 15'i yarı iletkenlere, yüzde 5'i de AR-GE'ye gitmiş durumda" ifa­delerini kullandı.

Türkiye’nin bölgesel sorumlu­luğunu artırdığını ifade eden Po­lat, “Son 20 yılı aşkın sürede Tür­kiye’ye 300 milyar dolarlık alt ve üst yapı yatırımı yapıldı. Önü­müzdeki 20 yılda ise 200 milyar dolarlık yeni yatırım planlanıyor. Bu yatırımlar Türkiye’yi yalnız­ca lojistik ve üretimde değil, aynı zamanda Ar-Ge ve yeni teknolo­jilerin bölgesel sorumluluğunu üstlenen bir merkez haline ge­tirdi” dedi. Polat, Uber’in İstan­bul’da açacağı 200 milyon dolar­lık teknoloji üssü haberinin bu stratejik dönüşümün en güncel kanıtı olduğunu söyledi.