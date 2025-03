Dünya yazarı Deniz Ülke Kaynak'tan Suriye'deki çatışmalara yorum! PYD anlaşmasına dikkat çekti

Takip Et

Suriye'de Beşşar Esad'ın devrilmesinin ardından yönetime gelen Şam hükümetinin geçen günlerde Alevilerin yoğun yaşadığı bölgelerde çıkan çatışmalarda sivilleri hedef aldığı öne sürüldü.

Bazı ajanlar, devrik rejim güçlerinin saldırılarının ardından çatışma çıktığı bilgisini geçti. Bölgedeki olayların tansiyonu yeni yeni yatışırken bir kişi bunu Suriye'de yeni bir mezhep çatışması olabileceğine yordu.

Dünya Gazetesi yazarı Deniz Ülke Kaynak, sosyal medya hesabındaki değerlendirmesinde, Suriye'deki yeni anlaşmaya dikkat çekti.

Bilindiği üzere dün Suriye'deki geçici hükümet, Suriye Demokratik Güçleri'yle anlaşma sağlamıştı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Ferhad Abdi Şahin tarafından imzalanmıştı.

Anlaşmaya dikkat çekti

Kaynak, 'Suriye’de aniden patlayan çatışmaların sadece mezhepsel kimlik odaklı olarak şekillendiğini düşünenlerin Ahmet el Şara ile Mazlum Abdi arasındaki anlaşmanın zeminine de bakması gerektiğini ifade etti.

Kaynak şöyle devam etti: "Olaylar, Öcalan’ın çağrısına rağmen Kürt tarafının hemen silah bırakmasının imkansızlığını ve yeni Suriye yönetiminin yetersizliğini ispatlayarak YPG/PYD’nin elini güçlendirdi. ABD ve İsrail kanadı pazarlık masasına oturmadan önce biz de dahil tüm bileşenlere, istersek tüm düzeni bozarız mesajını verdiler.

'Kime yarıyor bakmak gerekiyor'

İstihbarat servislerinin nerelere kadar sızdığını gösterdiler. Bu nedenle, her çatışmaya,sosyal medyada yayılan her bilgiye, görüntüye yaklaşırken duygusallıktan uzak , kime yarıyor; sonuçları ne olabilir diye bakmakta fayda var. Her birimizi en çok incindiği yerden vurabilme, büyük kitleleri manipüle edebilme güçleri var. Onlara karşı mücadele gücümüzü artırmak ve benzer denemeleri ülkemize taşımalarına izin vermemek zorundayız."