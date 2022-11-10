DÜNYA yazarlarının kaleminden Lider Atatürk

VAHAP MUNYAR: Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası’nın bastırdığı “Atatürk’ün Görüş ve Direktifl eri” kitabında Atatürk’ün ekonomik sistemle ilgili 1937 yılındaki şu mesajları yer aldı: Ben ekonomik hayat denince tarım, ticaret, sanayi faaliyetlerini, bayındırlık işlerini birbirinden ayrı düşünülmesi doğru olmayan bir bütün

olarak sayarım. Devamı

ALAATTİN AKTAŞ: Bir hayat bu kadar mı dolu dolu yaşanır... Bir hayatın içine bu kadar mı çok reform sığdırılır... Bu reformları tabii ki bugünün koşullarıyla düşünmemek gerekir. Bunlar neredeyse bir asır önce gerçekleştiriliyor. Yanmış, yıkılmış, harap olmuş bir ülke... Yoksulluk diz boyu. Bilgi birikimi neredeyse hiç yok. Para yok. Üstelik Osmanlı'dan devasa bir borç kalmış. Devamı

FARUK TÜRKOĞLU: Paşa, her ne pahasına olursa olsun sanayileşmenin hızlandırılmasını amaçlamıştı ve ertelemelere tahammülü yoktu. Karabük Demir Çelik Fabrikasının kuruluş sürecinde ortaya çıkan önemli bir sorunu Atatürk, bizzat devreye girerek çözmüştü. Devamı

TUNÇ DİPTAŞ: Atatürk, Afet İnan’ın “Türk’ün Tarifi” adlı tezini okuduktan sonra şu notu düşmüştür: “Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği, bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine yüksek sahne oldu. Bu sahne en az yedi bin senelik Türk beşiğidir. Devamı