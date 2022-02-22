Dünyaca ünlü caz müzisyeni Ahmet Muvaffak Falay hayatını kaybetti

Türkiye’de Mafi, Avrupa ve ABD’de Maffy olarak adlandırılan 1930 doğumlu Kuşadalı Türk müzisyen Ahmet Muvaffak Falay, bu sabah 92 yaşında hayatını kaybetti. Falay, yaklaşık 6 aydır beyninde çıkan tümör yüzünden İstanbul'da bir tıp merkezinde tedavi görüyordu. İstanbul'dan yarın sabah saatlerinde Kuşadası'na getirilecek olan Falay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.

1930 yılında Kuşadası'nda doğan ve 1942 yılında Kuşadası bandosunda ünlü şef Halil Bereket ile birlikte başladığı müzik hayatında çok büyük başarılara imza atan Falay, daha sonra 1956’da aldığı davet üzerine yurt dışına çıkmış, 1964’ten beri İsveç’te yaşamaya başlamıştı. Dünyaca ünlü trompetçi Falay, "Bu yaştan sonra tek isteğim sakin bir yere yerleşip, Türk ezgilerini armonize etmek ve yetenekli genç trompetçileri yetiştirmek. Kuşadası'na dönmeyi düşünüyorum." demişti.