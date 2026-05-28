Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, İstanbul’a geldi.

30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde A Milli Takım oyuncuları, sanat, iş, spor başta olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

Kanye West konseri için Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi ön görülüyor. Sporcular, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı etkinlik kapsamında İstanbul’da bulunan otel, restoran gibi noktalarda yoğunluk yaşanması da bekleniyor.

Öte yandan konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak olan konser öncesinde öğle saatlerinde Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleri ve farklı etkinlikler de düzenlenecek. Konser sonrası ise alanda After Party etkinliği gece boyunca devam edecek. Yüzlerce kişilik teknik ekibin katılımıyla, sahne çevresine dev LED ekran kuruldu, özel ışık ve ses tasarımı oluşturuldu. Ayrıca geniş backstage operasyonuyla prodüksiyon hazırlıkları tamamlandı.