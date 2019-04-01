Dunya.com'a seçim sürecinde yoğun ilgi

01 Nisan 2019

Kuruluşundan beri temel ilkesi "bağımsızlık ve tarafsızlık" olan DÜNYA Gazetesi, yerel seçim sürecinde de farkını ortaya koydu.

Gazeteciliğin en çok tartışıldığı dönemlerde bile tarafsızlığından ve bağımsızlığından ödün vermeyen gazeteniz DÜNYA, doğru, tarafsız ve objektif yayın ilkesiyle gazeteciliği dijital platformlarda da sürdürüyor.

DÜNYA, 31 Mart-1 Nisan tarihinde dunya.com başta olmak üzere dijital platformlar üzerinden devam eden haber akışıyla ziyaretçilerine gelişmeleri anlık olarak, objektif şekilde aktardı.

Web, mobil web ve mobil uygulamanın yanı sıra sosyal medya üzerinden de gerçek zamanlı yayın yapan Dunya.com, anlık trafikte 5.5 kat artışla bir rekora imza attı.

Kurucumuz, duayen gazeteci Nezih Demirkent'in habercilik felsefesini, onun çizdiği sınırları koruyarak, siz okurlarımıza gelişmeleri tarafsız bir şekilde iletmeye devam edeceğiz.

Tüm okurlarımıza teşekkürler!...

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