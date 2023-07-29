Dünyada gençler hibrit çalışmayı tercih ediyor

Küresel bir pandemi olan COVID-19 salgını, iş dünyasında birçok değişikliği beraberinde getirdi. Özellikle, iş yerlerindeki çalışma düzenlerine yönelik önemli bir dönüşüm yaşandı. Salgın, şirketleri ve çalışanları uzaktan çalışmaya yönlendirerek hibrit çalışma modelinin popülerlik kazanmasına neden oldu. Hibrit çalışma, hem uzaktan çalışma hem de fiziksel ofis ortamının dengeli bir şekilde bir araya getirilmesini ifade eder. Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün üyesi olduğu Uluslararası İşletme Okulları Birliği CEMS tarafından yapılan yeni bir araştırma, pandemi sonrasında iş seçimlerini şekillendirecek önemli bir trendin hibrit çalışma olduğunu gösteriyor.

CEMS'in dünya çapında yaptığı anket, iş gücüne yeni katılan genç profesyonellerin %61'inin hibrit çalışma modelinin kariyerleri üzerinde olumlu bir etkiye sahip olacağına inandığını ortaya koymaktadır. Hibrit düzenin hayatlarına getirdiği esneklik, genç profesyonellerin bu modele olan ilgisini artırmaktadır. Anket katılımcıları, uzaktan çalışarak seyahat etme özgürlüğüne erişmenin ve aynı zamanda ofis ortamında çalışarak sosyal bağları güçlendirmenin avantajlarını vurgulamaktadır. Genç profesyoneller, hibrit çalışma ile masraflarının azaldığını ve ruh sağlıklarının olumlu yönde etkilendiğini ifade etmektedirler. Ayrıca, şirketlerinin çalışanların ihtiyaçlarına değer verdiğini hissetmek, genç profesyonellerin iş tatminini artıran önemli bir faktördür.

Hibrit çalışmaya geçişin beklentiler üzerindeki etkisi Ankete katılan genç profesyonellerin %25'i, hibrit çalışmaya geçişin kariyer beklentileri üzerinde herhangi bir fark yaratmayacağına inanmaktadır. Bu görüşe sahip olanların çoğunlukla, kariyerlerini şekillendirecek faktörlerin çalışma düzeninden ziyade diğer etkenler olduğu düşünülmektedir. Örneğin, kişisel yetenekler, eğitim düzeyi, sektördeki iş fırsatları gibi faktörlerin kariyere etkisi büyük olabilir.

İşbirliği ve iletişimi zayıflatabilir

Katılımcıların yalnızca %14'ü, hibrit çalışmanın kariyerleri üzerinde olumsuz bir etkisi olacağını düşünmektedir. Bu görüşe sahip olanların endişeleri genellikle, uzaktan çalışmanın işbirliği ve iletişim gibi yönleri zayıflatabileceği yönündedir. Ancak, hibrit çalışma modelinin dengeli bir şekilde uygulanması ve iletişimi güçlendirecek yöntemlerin benimsenmesi bu olumsuz etkileri azaltabilir. Katılımcılar hibrit çalışmaya olumlu baksalar da tamamen uzaktan çalışma konusunda aynı şekilde düşünmediklerini vurguluyor. Genç profesyoneller, mesai saatleri içinde ve dışında iş arkadaşlarıyla yüz yüze zaman geçirmenin kariyer başarısı için hayati önem taşıdığına inanıyor. Ekiplerin düzenli olarak yüz yüze görüşebileceği bir iş düzenini tercih eden katılımcılar, bunun bağlantı kurmak, fırsatları keşfetmek, yenilikçi bir tutumu ve öğrenmeyi sürdürmek açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Araştırmanın bulgularını yorumlayan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı şunları söyledi: “Hibrit çalışma Covid-19 ile hayatımıza girdi, ancak görünüşe göre uzun soluklu bir trend olacak. Sağladığı esneklik nedeniyle tercih edilen bu model, aynı zamanda uluslararasılaşma için de yeni fırsatlar yaratıyor. Sosyal etkileşimi sınırlaması sebebiyle tamamen uzaktan çalışma daha az istenilen bir seçenek haline gelirken hibrit düzen, çalışma ortamının eski ve katı sınırlarını yeniden tanımlamamıza imkân veriyor.”

Hibrit çalışmanın faydaları

Hibrit çalışmanın ideal iş düzeni olduğunu düşünen genç profesyonellere göre bu düzenlemenin faydaları arasında şunlar yer alıyor:

- Çalışırken seyahat etme fırsatı – Seyahat ederken çalışma imkânı sunuyor.

- Değer hissi – Çalışma programlarını belirledikleri için işverenlerinin kendilerine güvendiğini ve değer verdiğini hissediyor.

- İş olanaklarına daha geniş erişim – Geçmişte erişilemeyen işlere girme anlamında genç profesyonellere yeni bir esneklik getiriyor.

- Azalan masraflar – Büyük şehirlere yakın daha küçük yerleşim bölgelerinde konaklayan genç profesyoneller para ve zamandan tasarruf edebileceklerini belirtiyor.

- İş/yaşam dengesi ve sağlık – Kendini geliştirmek, egzersiz yapmak ve hobilere zaman ayırmak için imkan yaratıyor, bunun sağlıkları üzerinde olumlu etki yarattığını ifade ediyor.

- Odaklanma – Sürekli yoğun bir ofis ortamında olmak yerine ara ara evden çalışmak, genç profesyonellerin daha iyi odaklanmasına yardımcı oluyor.