DÜNYA'da yeni görevlendirmeler

Gazeteniz DÜNYA, yeni yayın dönemine, atamalar ile hazırlanıyor. DÜNYA’nın Ankara Temsilciliğine deneyimli gazeteci Maruf Buzcugil getirilirken, eski Ankara Temsilcisi Barış Ferit Parlak, merkeze bağlı Projeler Koordinatörü oldu. Devir teslim nedeniyle Ankara Büro’da gazetenin üst yönetimi bir araya geldi.

Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Güldağ ve DÜNYA Genel Yayın Koordinatörü Talip Aktaş’ın ziyaret ettiği Ankara Büro’da, Ankara Temsilcisi Maruf Buzcugil, Projeler Koordinatörü Barış Ferit Parlak, Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe ve Ankara Temsilciliği çalışanları bir araya gelerek, yeni dönem çalışmalarını değerlendirdi.

Maruf Buzcugil, 1984’ten bu yana ekonomi alanında AA, dergiler ve çeşitli ajanslarda çalıştı, TV ve radyolarda yorumculuk yaptı.