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DÜNYA'nın acı günü

Değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları’nı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları’nı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.

Merhumun cenazesi 19.06.2022 Pazar günü (yarın) Gaziosmanpaşa Karadeniz Mah. Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayla mezarlığına defnedilecektir.