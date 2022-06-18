DÜNYA'nın acı günü
Değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları’nı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Değerli çalışma arkadaşımız Timuçin Bozkurtoğulları’nı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz.
Merhumun cenazesi 19.06.2022 Pazar günü (yarın) Gaziosmanpaşa Karadeniz Mah. Merkez Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Yayla mezarlığına defnedilecektir.