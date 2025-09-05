Dünyanın en büyük Atatürk imzası yenileniyor

10 Eylül Çarşamba günü saat 10.00’da Gemlik Belediyesi önünden hareket edecek araçlarla, profesyonel ekiplerin katılımıyla Atatürk imzasının yenilenme çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmaya halk da davetli olacak.

"Hikâyeye anlam katmak istedik"



Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gemlik Kent Konseyi Başkanı Sedat Akkuş, etkinliğin özellikle 11 Eylül Gemlik’in düşman işgalinden kurtuluş günü öncesine planlanmasının anlamlı olduğunu vurguladı:



“Bu tarihi etkinliği, 11 Eylül kurtuluş günümüzün arifesinde yapmamızın bir nedeni vardı. Yüzbaşı Cemal’den Atatürk’ün imzasına uzanan o büyük hikâyeye anlam katmak istedik.”

Akkuş ayrıca, Filli Boya yetkilileri ile yapılan görüşmelerde daha uzun ömürlü ve daha parlak olması için yol çizgi boyası temin edildiğini belirterek teşekkürlerini iletti:



“Filli Boya yetkililerine sağladıkları destek için teşekkür ederiz. Ayrıca bu çalışmanın gerçekleşmesi için her türlü imkânı sunan Belediye Başkanımız Şükrü Deviren ve Başkan Yardımcımız Emrecan Uzunkaya’ya ve paydaşımız olan Gemlik Atatürkçü Düşünce Derneğine minnettarız.”