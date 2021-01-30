Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı, Eskişehir ilk 10’da

Araştırma şirketi Numbeo'nun suç oranlarına dayalı olarak yıllık hazırladığı "en güvenli şehirler" raporunu açıkladı.

Buna göre, Birleşik Arab Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi 100 üzerinden 88,46 güvenlik endeksi puanıyla ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Katar'ın başkenti Doha bulunurken, üçüncü sırada Tayvan'ın Taipei şehri yer aldı.

Toplamda 431 şehrin yer aldığı listede Eskişehir, 100 üzerinden 82,42 puanla 8'inci olurken, Antalya 72,83 puanla 61'nci oldu. Bursa 72,00 puan ile 74'üncü, İzmir 71,4 ile 77'nci, Ankara 60,31 ile 182'nci, İstanbul ise 52,50 ile 263'üncü sırada yer aldı.

En tehlikeli şehirler Güney Amerika ve Güney Afrika'da

Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en şiddetli şehri olarak kabul edilen Venezuela'nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 84.68 puanla zirvede yer aldı. En tehlikeli şehirler sıralamasının ilk 10'unda Brezilya ve Güney Afrika'dan üçer kent bulunuyor.