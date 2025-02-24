Dünyanın En İyi Turizm Köyü seçilen Mustafapaşa hukuk mücadelesini kazandı

Nüfusu 2 bin altına düşünce 2014'te belediye statüsünden köye düşen Mustafapaşa, hukuk mücadelesini kazandı.

İHA'nın haberine göre; mahkeme, Nevşehir'in Ürgün ilçesine bağlı bir beldeyken köy statüsüne düşen Mustafapaşa hakkında, istinaf yolu açık olmak üzere, tekrar belediye olması yönünde karar verdi.

Köy Muhtarı Gültekin Kan yaptığı açıklamada "2014'te nüfusumuz 2000’in altına düştüğü gerekçesi ile belediyelikten düşmüştük. Ancak 2012 nüfusumuz TÜİK verilerine göre 2 bin 67 olması sebebiyle açmış olduğumuz davalar neticesinde belde statüsünü geri aldık" dedi.

2 Aralık 2022'de 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' seçildiklerinin altını çizen Gültekin Kan "Bundan sonra beldemize yatırımlarımız artarak devam edecek. Kapadokya bölgesinin en iyi turizm beldesi olacağımızı iddia ediyoruz" ifadesini kullandı.