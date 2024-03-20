Dünyanın en mutlu 10 ülkesi belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

ABD'de 20 Mart'ta kutlanan Ulusal Mutluluk Günü'nde "Dünya ülkeleri mutluluk endeksi" de yayımlandı.

143 ülkede yaşayan insanlarla yapılan ankete göre oluşturulan raporda Oxford Refah Araştırma Merkezi, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ve bir yayın kurulunun katkıları bulunuyor.

İşte NTV'nin aktardığına göre, dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkeleri:

1. Finlandiya

Finlandiya, bu yıl da zirvedeki yerini koruyarak "En mutlu ülke" oldu.

Finlandiya üst üste 7. kez" dünyanın en mutlu ülkesi "seçildi.

2. Danimarka

3. İzlanda

4. İsveç

5. İsrail

6. Hollanda

7. Norveç

8. Lüksemburg

9. İsviçre

10. Avustralya

Çekya (18), Litvanya (19) ve Slovenya (21) gibi ülkelerin listeye girmesiye ABD ilk 20'nin dışına çıktı ve 23. oldu.

En mutsuz ülkeler

Listenin son sırasında Afganistan yer alırken Lübnan, Lesotho, Sierra Leone ve Kongo en mutsuz ülkeler olarak dikkat çekti.

Listede geçtiğimiz yıl 102. sırada yer alan Türkiye, bu yıl 98. sıraya yerleşti.