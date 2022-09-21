'Dünyanın en saçma binası' artık yok! Peki bu alan ne olacak?

Google aramalarında 'Dünyanın en saçma binası' sonucunda ilk sırayı alan Kahramanmaraş'taki Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası yıkıldı. 2022'nin başından bu yana yıkım çalışmaları devam eden 'Dünyanın en saçma binası'ndan geriye büyük bir boş alan kaldı. Kentte 'Sarı Bina' olarak da anılan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'ndan boşalan yere ne olacağı ise belli oldu.

'Dünyanın en saçma binası'nın yerine 40 dönümlük alanda yapılması planlanan şehir meydanı projesi yapılacak.

Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası tarihi

Google aramalarında 'Dünyanın en saçma binası' sorgusunda ilk sırayı yer almasıyla popüler olan Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, halk arasında 'Sarı Bina' ya da 'Özel İdare İş Merkezi' olarak anılıyordu.

Trabzon Bulvarı üzerinde 1994'te inşa edilen bu kamı binası sarı, mavi ve kırmızı renklerden oluşurken, tasarımı gereği büyük bir kısmı boştu. Bu boş kısımlar kırmızı çelik kolonlardan oluşuyordu.

'Dünyanın en saçma binası' olarak popülerleşen Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası, 2 bin 110 metrekarelik alanda kurulutdu ve bina 18 kat, 92 bölümden oluşuyordu.

Binanın içerisinde Dulkadiroğlu ve Onikişubat Kaymakamlıpı ile birlikte birkaç dükkan bulunuyordu.

Zaman zaman yıkılacağına dair haberler çıkarken, binanın yıkım masrafının yüksek olması nedeniyle bu yıkım planları hayata geçirilemedi ancak 2021 Kasım'ında yapılan yıkım ihalesi sonucunda yıkılması kesinleşti ve 24 Haziran 2022'de ise tamamen yıkıldı. 'Dünyanın en saçma binası'ndan geriye kalan enkazın kaldırılması çalışmaları ise 20 Eylül 2022'de sona erdi.