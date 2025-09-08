Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü! Bir şehir diken üstünde
Hakkari'de dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olan ‘argiope lobata' türü görüldü. TOKİ yakınlarında görülen örümcek vatandaşları endişelendirdi.
Karşıyaka Mahallesi TOKİ yakınlarında, şehirde daha önce görülmeyen bir örümceğe denk gelen vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Örümceğin ‘argiope lobata' türü, dünyanın en zehirli örümceklerinden birisi olduğu öğrenildi.
Daha önce Hakkari'de görülmeyen örümceği internetten araştıran vatandaşlar korkutan ayrıntılara ulaştı.
Ölümcül zehri can kaybına yol açabilir
Üzerindeki farklı desenleri ile dikkat çeken örümceğin taşıdığı güçlü zehirle insan vücudundaki sinir hücrelerini öldürerek can kayıplarına neden olabileceği ortaya çıktı.
Ancak kolay kolay insanlara saldırmadığı ve zehrinin ‘nörodejeneratif' tedavisinde kullanıldığı öğrenildi.
Türkiye'de iki türü olduğu bilinen örümcek, Afrika, Asya ve Güney Avrupa ülkelerinde de görülüyor.