Dünyanın gözü Türkiye'de

Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde Türkiye kritik bir görüşmeye ev sahipliği yapıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Diplomasi Forumu kapsamında Antalya'da bir araya gelecek. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus heyetini taşıyan özel uçak, dün akşam Antalya Havalimanı'na indi. Heyet, konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Oteli'ne hareket etti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın uçağı ise Lavrov'un uçağından bir saat sonra Antalya Havalimanı'na indi. Ukrayna heyeti de konaklayacakları Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı otele hareket etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, bugün görüşme için Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı Regnum Carya Otel'de bir araya gelecek.

Antalya Diplomasi Forumu cuma günü

Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak. Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak. Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.