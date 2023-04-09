Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG'den fotoğraflar geldi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle yarın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek Türkiye'nin en büyük savaş gemisi "TCG Anadolu"nun fotoğraflarını paylaştı.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "TCG Anadolu hazır. Deniz Kuvvetlerimiz hazır." ifadeleri kullanıldı.

Fotoğraflardaki geminin üzerinde, Bayraktar TB3 SİHA ve Kızılelma ile helikopterler de yer aldı.

TCG hakkında:

Anadolu, 12 derecelik eğimi ile üzerinden savaş uçaklarının kalkışını kolaylaştıracak ve bu sayede helikopterler dışında uçakların kullanımında kolaylık sağlayacak. Anadolu gemisinde görev alması için ilerleyen zamanlarda kısa kalkış, dikey iniş yapabilen Lockheed Martin F-35B modeli veya alternatif bir uçağın sipariş edilmesi de planlanmaktadır.

Çok amaçlı amfibi hücum gemisi maksadı ile kullanılacak olan gemi, 1.400 kişiyi taşıyabilecek kapasitededir. Bir amfibi taburunu iletişim, muharebe ve destek araçlarına ihtiyaç duymadan istenilen bölgeye çıkartma yapabilecektir. Yedi yüz kişilik amfibi gücü dışında sekiz deniz çıkarma aracını bulundurabilecek Anadolu gemisi içinde ameliyathane, diş tedavi üniteleri ve yoğun bakım ile enfeksiyon odalarının da bulunduğu en az otuz yatak kapasiteli askerî hastaneye sahip olacak. Gemi barış zamanında bir hastane gemisi veya erzak (yardım) taşımada kullanılabilir.

Türk Deniz Kuvvetleri, İspanyada Juan Carlos gemisindeki gibi saf savaş durumunda gemiyi, uçak gemisi olarak kullanabilir. 25 adet AV-8B&F-35B + 6 uçuş güvertesi park yeri olarak taşıyabilme kapasitesine sahiptir.[9] İlerleyen zamanlarda TB3 ve Kızılelma'nın TCG Anadolu'da görev alabilmesi için çalışmalar yürütülmektedir.



Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Anadolu (L-400) amfibi hücum gemisi (LHD), İstanbul'daki Sedef Tersanesi'nde inşası sırasında.

Teknik özellikleri