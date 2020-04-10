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  • DÜNYA'nın konuğu İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin

DÜNYA'nın konuğu İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin

İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlıyor...

DÜNYA'nın konuğu İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin
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İnsan Kaynakları Mercer CEO’su Dinçer Güleyin, DÜNYA Talks'ta Ceyhun Kuburlu'nun sorularını yanıtlıyor...

  • Koronavirüs salgını sonrası çalışanları ve şirketleri neler bekliyor?
  • Çalışanlar üzerindeki etkileri ve ücretlerdeki durum nasıl şekillenecek?
  • Avrupa, Hindistan Orta Doğu Afrika ve Türkiye’den şirketlerin konuyla ilgili ne gibi aksiyonlar alıyor?

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