Dünyanın ortak derdi: Doğurganlık

Emre ERGÜL

Doğurganlık oranı tüm dünyada olduğu gi­bi Türkiye’de düşü­yor. Kadın başına ortalama 2.1 çocuk, tüm dünyada nü­fus yenilenme eşiği olarak ka­bul ediliyor. Birleşmiş Mil­letler’e göre, Türkiye’de bu sayı 1.9’a, TÜİK’e göre 1.5’e düştü. Cumhurbaşkanı Re­cep Tayyip Erdoğan, “Aza­lan doğum oranları ülkemiz­de de alarm veriyor” diyerek bu krizi ülke gündemine ge­tirdi, kurmaylarına da anne­lere yeni destekler içeren bir çalışma yapılması talima­tını verdi.

“Doğum izninin bir yıla çıkarılması,” “ikinci ve üçüncü çocuğa kademeli olarak devlet desteği verilme­si” gibi öneriler tartışılıyor. Düşen oranlar, tüm dünyanın ortak derdi. Washington Üni­versitesi uzmanlarının ünlü Lancet dergisinde yayınladık­ları araştırmaya göre, 2050 yı­lı itibarıyla dünya ülkelerinin yüzde 97’si “nufüsunu yeni­leyememe” sorunuyla karşı karşıya kalacak. 2021’de 2.42 olan küresel doğurganlık ora­nı, bu gidişle 2050’de 1.68’e, 2100’de de 1.57’e düşecek. Bu oran 2050’de Batı Avrupa’da 1.44’e, Doğu Avrupa’da 1.19’a düşmesi bekleniyor.

Avru­pa’daki en dikkat çeken ülke­lerden biri Birleşik Krallık. İngiltere ve Galler’de 2021’de 1.55 olan kadın başına doğum oranı, 2022’de 1.49 çocuğa düştü. İskoçya ve Kuzey İrlan­da’da da benzer bir tablo var. ABD de alarm veriyor. 1960'da 3.65 olan oran, geçen yıl re­kor düşük seviye olan 1.62’ye düştü. İngiliz BBC Televizyo­nu da “Ülkeler düşen doğum oranlarıyla nasıl başa çıkma­lı?” başlıklı haberinde bir ül­kenin düşen doğum oranıy­la baş edebilmesinin iki temel yolu olduğuna dikkat çekti: “Nü­fus daha sağlıklı ol­malı ve daha uzun süre istihdam sağ­lanmalı ya da büyük ölçekli göç almalı.”

Singapur örnek ülke olmayı hedefliyor

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur, 1.1’lik oran ile Türkiye’nin 116’ncı olduğu “dünya doğurganlık listesi”nde sondan ikinci durumda… Sıralamada Güney Kore’nin bir üzerinde, 202’inci sırada… İngiliz uzmanlara göre, “ülkeler, nüfusunu sağlıklı yapmalı” ve “çalışma yaşını uzatmalı.” Böylelikle kadın, doğurganlık döneminde çalışma hayatına geri dönüp dönemeyeceği endişesi yaşamadan doğurabilmeli.

Bu noktada BBC, 5.6 milyon nüfuslu Singapur’un çabalarına dikkat çekti: “Ülkede emeklilik yaşı bugün 63. Bunu 2026’da 64’e, 2030’da 65’e çıkartacaklar. Sonraki hedef, 70. Ülkedeki şirketlere, yaşı büyük insanları işe almaları teşvik ediliyor.” Ülkenin Yaşlanma Araştırma Merkezi’nin Başkanı Prof. Angelique Chan da şöyle konuştu: “Hükümet, ‘her vatandaşa bir doktor’ gibi projeler üzerinde çalışıyor. Vatandaş, sağlık durumunun izlendiğini bilecek ve çalışmaya devam edecek. Ülke, ciddi para harcıyor. Bu yüzden en sağlıklı nüfusa sahibiz ve insanlara yaşlılıkta çalışma fırsatı veriyoruz.”

Oxford Üniversitesi Profesörü Sarah Harper:

Yaşananlar, demografik bir geçişin parçası. Gelecekteki sorunun boyutu çok büyük. Bir ülkenin nüfusunu artırabilmesi veya koruyabilmesi için kadın başına ortalama 2.1 çocuk doğum oranına ihtiyacı var. Aslında, dünya ülkelerinin üçte ikisinde artık doğum oranları yenilenme oranının altında. Japonya düşük, Çin düşük, Güney Kore dünyanın en düşük seviyesi.

“Avrupa’da müslüman göçmenlerin sayısı artıyor”

BBC’ye konuşan İngiliz uzmanların dikkat çektiği ikinci konu da “nitelikli göç” konusu… Bu noktada Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın son röportajı öne çıkıyor: "Avrupa’ya yıllık 1 milyon göçmen getirilmesi hedefleniyor. Avrupa’da bir nüfus değişimi gerçekleşiyor; beyaz Avrupalı nüfus azalırken, Müslüman göçmenlerin sayısı radikal bir şekilde artıyor.”