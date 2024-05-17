DÜNYA’ya “Yılın Gazetesi Ödülü”

Gazetemizin ödülünü DÜNYA Grup Medya Gazetecilik A.Ş İmtiyaz Sahibi Umut Güner adına Gazetemiz Koordinatörü Ece Ceyhun, TABA-AmCham (Türk Amerikan İş Adamları Derneği) Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı’nın elinden aldı Gecede “Yılın Genç Girişimcisi Ödülü"ne Özgür Bayraktar, “Yılın Gıda Markası Ödülü"ne TAT Gıda, “Yılın İş Kadını Ödülü"ne Demet Sabancı, “Yılın Giyim Markası Ödülü"- ne Kiğılı, “Yılın Genç İş Kadını Ödülü"ne Kübra Orakçıoğlu ve “Yılın Haber Kanalı Ödülü"ne de CNN TÜRK layık görüldü. Zirvede ayrıca “İhracatın Yol Haritası ve Markalar Konuşuyor” başlıklı iki panel düzenlendi.

Alanında uzman isimlerin katıldığı panellerde markalaşmanın önemi, ihracatı artırmak için atılması gereken adımlar gibi konular masaya yatırıldı. İstanbul İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Marka Zirvesi Kurucusu Nedim Delibaş, Türkiye’den global marka çıkarmanın önemine dikkat çekti.

Nedim Delibaş, ‘‘Türkiye’nin dünyadaki global markalarını burada ağırladık. Türkiye Altın Marka Ödülleri’ni bu yıl 8’inci kez dağıttık. Bundan sonra konsepti değiştiriyoruz. Etkinliğimizi birkaç güne yayacağız. Marka hikayelerini bulacağız, markalarımızı ön plana çıkartacağız. Yapılan işi severek yapmak gerekiyor, markayı doğru tanıtmak gerekiyor. Global markalar çıkarmanın yolu doğru reklam anlayışından ve işi severek yapmaktan geçiyor’’ dedi.