'Dur' ihtarına uymadılar, kaçarken yola attılar! 1 kilo metamfetamin bulundu
Batman’da polis uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attığı torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Batman'da polis uygulama noktasında dur ihtarına uymayan üç kişi, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelilerin kaçarken yol kenarına attığı torbada metamfetamin bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde oluşturulan kontrol noktasında uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında bir aracı durdurmak istedi. Ancak araçtaki 3 şüpheli polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı.
1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi
Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahısların kaçarken attıkları torbada 1 kilo 380 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.