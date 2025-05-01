'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü polise çarpıp kaçtı!

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde ehliyetsiz bir sürücü, plakası bulunmayan motosikletiyle devriye görevindeki polis memuruna çarptıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde motosikletle seyir halinde olan T.K. adlı sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Bu sırada yolda görev yapan bir polis memuruna çarpan sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Polis memuru hastaneye kaldırıldı

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan memurun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından kaçan sürücü ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. T.K.’ye çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle idari para cezası da uygulandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.