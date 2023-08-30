Durakta bekleyen kadına yangın tüpü sıktı, gözaltına alındı

Bursa Valiliği, bazı basın yayın organları ile sosyal medyada yer alan "Bursa'da magandalar ortalığı birbirine kattı" haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir kadına yangın tüpü sıkılması, motosikletle bir kişinin yanından geçerken kuru sıkıyla ateş açılması ve durakta bekleyen kişiye pet şişeyle sıvı atılması olayıyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, 'kasten yaralama' ve 'genel güvenliği tehlikeye düşürme' suçlarından açılan soruşturma kapsamında zanlıların tümünün gözaltına alındığı belirtildi.

10 kişi gözaltında

AA'nın haberine göre otobüs durağında bekleyen kadına yangın tüpü sıkılması olayıyla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Motosikletli şüphelilerin vatandaşların yanından geçerken kuru sıkı silahla ateş etmesi ve durakta bekleyen bir vatandaşa da pet şişeyle sıvı atılması olayıyla ilgili de 3 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor