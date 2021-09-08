Duramayan tren, istasyonda bekleyen YHT'ye çarptı
Pendik'te duramayan tren, istasyonda bekleyen trene çarptı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.
Pendik'te duramayan tren, istasyonda bekleyen başka bir trene hafif şekilde çarptı.
Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından trendeki yolcular tahliye edildi.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, olay yerine sevk edilen ekiplerin çalışmalarının ardından normale döndü.
Valilikten açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada "Bugün saat 08.45'te Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni, Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) duramayarak düşük hızla tampon temasında bulunmuştur. Olayda hafif şekilde etkilenen ve kontrol amacıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen 7 yolcumuza şifalar diliyor, tüm yolcularımıza geçmiş olsun diyoruz." denildi.
Açıklamada, olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı kaydedildi.
Makinist ve sinyalizasyon görevlisinin ifadeleri alınacak
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da, tren kazasına ilişkin soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında kazanın nedeninin tespit edilmesi için gerekli araştırmaların yapılmasına yönelik gerekli talimatların verildiği belirtildi.
Öte yandan makinist ile sinyalizasyon görevlisinin kazaya ilişkin "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınacağı öğrenildi.