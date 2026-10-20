Duran: Türkiye-Libya mutabakatı memnuniyet verici

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından, Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisinden onaylanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Libya Temsilciler Meclisinin, Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları mutabakat muhtırasını oy birliğiyle onaylaması, Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler açısından önemli ve memnuniyet verici bir adımdır." ifadesini kullanan Duran, şöyle devam etti:

"Bu karar, iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve menfaatlerinin korunması, deniz yetki alanlarının hakkaniyet temelinde belirlenmesi ve bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Mavi Vatan'daki meşru hak ve menfaatlerini korurken, dost ve kardeş Libya ile ilişkilerini geliştirmeyi, Doğu Akdeniz'de adil paylaşımı, barışı ve istikrarı desteklemeyi sürdürecektir."