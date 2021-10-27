Durmuş Yılmaz tezkereye 'hayır' oyu vermesinin gerekçesini açıkladı

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, partisinin TBMM’deki grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yılmaz, Irak ve Suriye tezkeresi için verdiği ‘hayır’ oyu konusunda:

"Bu yöneticiye iki yıl süreyle ülkenin kaderi teslim edilmemeli. Benim gerekçem budur. Ben İYİ Parti'de siyasete başladım, İYİ Parti'de siyaseti bitireceğim. Bir sıkıntı yok."

Yılmaz, partinin tezkereye ‘evet’ oyu kullanmasına ilişkin de, "Olabilir. Demokraside her şey mümkün. Herkesin aynı şeyi düşünmesi şart değil. Eğer bunu yaparsak ilerleriz. Yapamazsak o zaman tek taraflı oluruz. Dolayısıyla bugünkü sıkıntıların devamını sağlamış oluruz." diye konuştu.

Irak-Suriye tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin "hayır" oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oylarıyla kabul edilmişti.

CHP'den 14 soru

CHP Grubu tarafından oylama öncesi tezkere ile ilgili 14 soruluk bir not paylaşılmıştı:

"1- Suriye’ye asker göndermek için ilk izin tezkeresini çıkardığımız 2012 yılında Suriye politikası neydi, bugünkü tezkere için yürütülen Suriye politikası nedir?

2- Süreç içindeki tüm tezkereler bir yıl için çıkartılırken, bu son tezkere neden 2023 sonuna kadar uzanan 2 yılı kapsıyor?

3- Son tezkerelerde yer alan Fırat’ın doğusu vurgusuna ne oldu?

4- Barış Harekatı’nın ana hedefini oluşturan; Fırat’ın doğusunda '145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge'ye ne oldu?

5- Bizzat Milli Savunma Bakanı açıklamıştı; 'Güvenli bölge için mutabakat sağlanmıştı, Suriyeli mülteciler, bölgeye yerleştirilecekti.' Üzerinden 2 yıl geçti, güvenli bölgeye, Suriyeli mültecilerin taşınması projesine ne oldu?

6- Tezkerede atıf yapılan Astana sürecinde verdiğimiz taahhütlere ne oldu? İdlip’deki terör unsurlarını ayrıştırıp, temizleyebildik mi?

7- Astana sürecine dayanarak İdlib çevresinde kurduğumuz 12 gözlem kulesinin akıbeti ne oldu?

8- Gözlem kulelerinin kaç tanesini, hangi gerekçeyle boşalttık? TSK kontrolünde bulunduğu söylenen 5 gözlem kulesinin güvenliği nasıl sağlanıyor? Bu gözlem kuleleri için politikamız nedir?

9- Büyük önem atfettiğiniz M4 - M5 otoyollarının güvenliği ne oldu? Askerlerimiz Rus askerleriyle birlikte devriye yapıyor mu?

10- Suriye’de 33 askerimizi şehit eden Rusya’ya nasıl bir karşılık verildi?

11- Son dönemde Suriye’de şehit edilen askerlerimizin kimler ve hangi odaklar tarafından katledildiği neden açıklanmıyor?

12- Suriye’de askerlerimizin yakılarak öldürülmesi talimatı veren IŞİD militanı Türkiye’de neden serbest bırakıldı?

13- IŞİD sadece Suriye’de mi hedef?

14- Tüm bu yaşananlar sonrasında; Suriye’den Türkiye’ye yönelik olası yeni göç dalgasına karşı sınırlarımızı nasıl koruyacağız? Hangi tedbirleri uygulayacağız? Bir planınız var mı?"