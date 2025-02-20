Dursun Çiçek, CHP'deki ön seçim için aday olduğunu açıkladı

CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek, partisinin bir sonraki genel seçimde cumhurbaşkanı adayını belirlemek amacıyla yapacağı ön seçimde aday olabilmek için imza topladığını açıkladı. CHP Grup Başkanlığı’nı ziyaret eden Çiçek, Meclis girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ön seçimde aday olma isteğini dile getiren Çiçek "Tek adayla bir ön seçim demokratik de etik de değil. Tek adayla ön seçimi zorlamak, partimizi de seçimi de zora sokar. Biz ön seçimde tecrübeliyiz. 2015'te de İstanbul'daki ön seçimde 2. Bölge'de ikinci çıkmıştık. Bu kez de Sayın İmamoğlu ile beraber, başka adaylar da çıkacak inşallah hep birlikte 1,5 milyondan fazla CHP üyesinin karşısına çıkacağız ve adayımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeterli imza sayısını bulacağız"

Aday olabilmek için 20 milletvekilinin desteğini alması gerektiği hatırlatılan Çiçek, imza toplamak için milletvekilleriyle temaslarını sürdürdüğünü belirterek, "Yeterli imza sayısını bulacağız. Meclis'in kapalı olması süreci uzattı ama akşama kadar toplamayı bekliyoruz. Yoksa yarın da devam edeceğiz" dedi.

"Demokratik bir aileyiz"

Şu ana kadar 40 milletvekilinden destek talep ettiğini aktaran Çiçek, 5 milletvekilinin olumlu dönüş yaptığını söyledi. Kızının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğinin hatırlatılması üzerine ise "Fikirlerine saygı duyarım. Bizim aile demokratik bir aile" şeklinde konuştu.