Dursun Özbek'in annesi hayatını kaybetti
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.
İHA
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi.
Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."