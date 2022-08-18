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Dursun Özbek'in annesi hayatını kaybetti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek hayatını kaybetti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in annesi Kezban Özbek yaşamını yitirdi.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Özbek’in değerli annesi Kezban Özbek’in vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Merhumeye Allah'tan rahmet; Özbek ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz."