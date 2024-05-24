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Duruşmaya götürülüyordu: Seçil Erzan'ı taşıyan cezaevi aracı kaza yaptı

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen şube müdürü Seçil Erzan’ı bugünkü duruşma için mahkemeye getiren cezaevi aracı kaza yaptı. Erzan, başka bir cezaevi aracına nakledildi.

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Aralarında ünlü futbolcular Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 28 kişiyi dolandırıldığı iddiasıyla 295 yıla kadar hapsi istenen banka şube müdürü Seçil Erzan ve 6 sanığın yargılandığı dava bugün görülmeye devam edecek.

Tekrardan hakim karşısına çıkmak için cezaevinden getirilen Seçil Erzan'ın içerisinde bulunduğu araç kaza geçirdi. Sabah'ın haberine göre, Büyükçekmece taraflarında seyir halinde iken yoldan sıçrayan taş cezaevi aracının ön camına isabet etti. Aracın ön camı patladı. Kazanın yaşanmasıyla birlikte Seçil Erzan başka bir cezaevi aracına nakledildi. Erzan 1 saatlik gecikmenin ardından adliyeye getiriliyor.

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