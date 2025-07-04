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DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

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DUS 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-DUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 24-30 Haziran'da tercihleri alınan 2025-DUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA