DUS sonuçları açıklandı mı? DUS sonuçları saat kaçta açıklanacak?

DUS sonuçları için gözler bugün ÖSYM'de... Sonuçlar genellikle saat 10.00'da açıklanıyordu fakat bu dönem beklenen olmadı. Adaylar sıklıkla ÖSYM'nin sitesini kontrol ederken "DUS sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu revaçta...

DUS sonuçları kaçta açıklanacak?

ÖSYM'den DUS sonuç saati ile ilgili bir duyuru henüz yapılmadı. Daha önce sonuçlar 10.00'da ilan ediliyordu. Gözleri şimdi öğlen saatlerine çevrilmiş durumda... Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

ÖSYM SONUÇ EKRANI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.