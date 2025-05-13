DUS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor? İşte sınav sonuç tarihi...

Diş hekimliği fakültesi mezunları veya mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri için gerçekleştirilen DUS, 20 Nisan'da yapıldı. Bu tarihten itibaren adaylar sonuç tarihini beklemeye başladı. Henüz konu hakkında bilgi sahibi olmayanlar ise "DUS sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruyor.

DUS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin 2025 yılı için geçtiği sınav takvimine göre DUS sonuçları 15 Mayıs Perşembe günü erişime açılacak.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.