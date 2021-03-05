Düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor
Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterin enkazındaki incelemeler sürüyor.
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün kaza kırıma uğrayan askeri helikopterin düştüğü bölgedeki incelemeler sürüyor.
Askeri helikopterin düştüğü Çekmece köyü kırsalına sabah saatlerinde çok sayıda askeri personel ve AFAD ekibi geldi.
Köy çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan askerler, inceleme yapacak ekibin dışında kazanın olduğu bölgeye geçişe izin vermedi.
Kazanın olduğu yere giden askeri personel de enkazda incelemelerini sürdürdü.
Kaza kırım ekibinin incelemelerinin ardından enkazın bölgeden kaldırılacağı belirtildi.
11 asker şehit oldu
Kazada Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Mehmet Demir, Astsubay Ömer Ululu, Astsubay Nazmi Yılmaz, Astsubay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ile Uzman Çavuş Hakan Gül şehit oldu.