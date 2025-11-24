Düşen askeri uçağın enkazında incelemeler tamamlandı! Kaza kırım ekibi yurda döndü
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağının enkazında incelemelerin tamamlandığını duyurdu. Bakanlık 20 askerimizin şehit olduğu acı kazada, incelemeleri gerçekleştiren kaza kırım ekibinin de yurda döndüğünü bildirdi. Enkaz parçalarının ise Kayseri'deki 2'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.
