Düşük riskli iller hangileri? İşte düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesi

Kabine toplantısının ardından açıklanan normalleşme koşulları sonrasında COVID-19 risk haritası merak ediliyor. Özellikle öğrenciler, esnaf ve 65 yaş üstü vatandaşlar illerin risk durumlarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan COVID-19 risk haritasına göre iller 4 farklı risk grubuna göre kategorilendi.

Hangi il hangi risk grubunda?

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

Yüksek riskli iller

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

Orta riskli iller

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

Düşük riskli iller

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Normalleşme adımları nasıl olacak?

Kabine toplatısı sonrasında açıklanan normalleşme adımlarına göre ülke genelinde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitim başlayacak. Düşük ve orta riskli illerde ise ek olarak ortaokul ve liseler de yüz yüze eğitime geçecek. Diğer illerde ise liselerde sadece sınavlar yüz yüze yapılacak.

Normalleşme kapsamında düşük ve orta riskli illerde sokağa çıkma kısıtlamaları tamamen kalkarken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek.

Kabine toplantısında alınan kararlara göre yeme-içme mekanları (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, kıraathane, çay bahçesi) çok yüksek riskli iller dışında Türkiye genelinde faaliyete geçti. Bu işletmeler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle müşterilerini ağırlayabilecekler.

Halı saha, yüzme havuzu gibi spor tesisleri dee normalleşme kapsamında saat 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

Nikah ve nikah merasimi şeklindeki düğünler düşük ve orta riskli illerde 100 kişi, yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılabilecek.

Sivil toplum kuruluşları meslek odaları kooperatifler ve benzeri kuruluşların genel kurulları düşük orta ve yüksek riskli illerde katılımı 300 kişiyi geçmeyecek şekilde yapılabilecek.

Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubundaki vatandaşlarla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli şehirlerde kaldırılırken yüksek ve çok yüksek riski sınıftaki illerde ise sokağa çıkma süresi artırılacak.