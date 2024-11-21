"Duvara bantlanmış muz" rekor fiyata alıcı buldu: Ödenen rakam 6 milyon doları geçti!

Sanat dünyasında sıkça tartışmalara konu olan Maurizio Cattelan’ın "Comedian" isimli eseri, bir kez daha gündeme oturdu. Sadece bir muz ve koli bandından oluşan "Comedian", New York’taki Sotheby’s müzayedesinde 6,2 milyon dolara alıcı buldu.

Eseri satın alan kripto para platformu TRON’un kurucusu Justin Sun, eserle birlikte fiziksel bir muz yerine eserin orijinallik sertifikasını aldı. Bu sertifika, bir muzun duvara bantlanarak "Comedian" adı altında sergilenmesine olanak tanıyor.

Müzayede, yoğun ilgiyle dakikalar içinde 800 bin dolardan 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi. Müzayede yöneticisinin "Beş milyon dolar için bir muz!" diyerek yaptığı yorum, satış sırasında salonda neşeli bir atmosfer yarattı.

Yaptığı açıklamada eserin sanat, internet mizahı ve kripto para dünyasını birleştiren eşsiz bir fenomen olduğunu belirten Sun, eserin muzun çürümesiyle tamamlanacağına dikkat çekti.

Cattelan’ın eseri, ilk kez 2019 yılında Art Basel Miami Beach’te sergilendiğinde de büyük tartışmalara neden olmuştu. Ziyaretçiler, bu eseri sanat dünyasındaki koleksiyonculuk standartlarına bir eleştiri veya bir hiciv olarak yorumladı. Aynı yıl eser, 120 bin dolara satılmıştı.

Eserin satışından bir gün önce, Belçikalı ressam René Magritte’in "The Empire of Light" tablosu 121,2 milyon dolara alıcı bularak başka bir rekor kırmıştı.