DUYURU GELDİ Mİ? OGM 3 bin 744 personel alımı ve 150 mühendis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak

Yeni haftaya girilirken OGM'nin sözleşmeli personel alımı ilanına başvuranların sonuç heyecanı katlanmış durumda... Duyuru olup olmadığını öğrenmeye çalışan binlerce kişi "OGM 3 bin 744 personel alımı ve 150 mühendis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

OGM 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3477 sözleşmeli personel alımı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Beklentiler mayıs ayının ilk haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...

OGM DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Orman Genel Müdürlüğünün kılavuzuna göre sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi beklentisi 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantıdan mülakat yerlerini öğrenebilirsiniz.

OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS MÜLAKAT YERLERİ