DUYURU GELDİ Mİ? OGM 3 bin 744 personel alımı ve 150 mühendis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak
OGM 3 bin 744 personel alımı ve 150 mühendis alımı başvuru sonuçları için sabırsız bekleyiş devam ediyor. Yeni hafta ile birlikte sonuç beklentisi bir hayli yükselmiş durumda.. Bugün de yine "OGM personel alımı sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt aranıyor.
Yeni haftaya girilirken OGM'nin sözleşmeli personel alımı ilanına başvuranların sonuç heyecanı katlanmış durumda... Duyuru olup olmadığını öğrenmeye çalışan binlerce kişi "OGM 3 bin 744 personel alımı ve 150 mühendis alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.
OGM 3477 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Orman Genel Müdürlüğü tarafından 3477 sözleşmeli personel alımı için sonuç tarihi paylaşılmadı. Beklentiler mayıs ayının ilk haftasında sonuçların ilan edileceği yönünde...
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OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIM SONUÇLARI BELLİ OLDU
Orman Genel Müdürlüğünün kılavuzuna göre sözlü ve uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi beklentisi 28 Nisan 2025 olarak açıklanmıştı. Aşağıdaki bağlantıdan mülakat yerlerini öğrenebilirsiniz.
OGM 150 SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS MÜLAKAT YERLERİ