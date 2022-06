Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar istifa etti

Takip Et

Düzce Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Çakar, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, 2015 yılından bu yana yürüttüğü rektörlük görevinden ayrıldığını bildirdi.

Görev süresi boyunca üniversitenin pek çok başarı kazandığını belirten Çakar, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz bu süreçte ilkleri başardı. Bilimsel çalışmaları ve hepimizi gururlandıran çabalarıyla adından söz ettirdi. Dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yerini aldı. Bana, üniversitemize liderlik ederek bu başarılara imza atma fırsatı veren Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a, Yükseköğretim Kuruluna, sayın bakanlarımıza, sayın valimiz olmak üzere üniversitemize destek olan il erkanımıza, üniversitemiz akademik ve idari personeline, bana enerji veren öğrencilerime, her başarımızı gururla duyuran yerel basın mensuplarımıza, STK'lere ve mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum ve her zaman yanımda hissettiğim Düzcelilere teşekkür ederim."