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Düzce'de başladı: 112'ye talep oluştur, aşı ol

Düzce'de başlatılan uygulama ile, 112'ye talep oluşturanlara mobil aşı ekipleri tarafından evlerinde aşı yapılacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Valilikten yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Köylerimizde aşı olamayan vatandaşlarımız Kovid-19 aşı taleplerini 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak İl Sağlık Müdürlüğünden talepte bulunabilirler. Bu hizmetin vatandaşlarımıza duyurulması ve vatandaşlarımızla aşı ekiplerimiz arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasında muhtarlarımızın duyarlı olmasını özellikle rica ediyoruz."

Öte yandan Akçakoca'da turizm hareketliliğinin yaşandığı bugünlerde mobil aşı merkezi kuruldu. Şehir dışından tatile gelenler, merkezde aşı olabiliyor.

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koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ