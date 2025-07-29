Düzce'de de havai fişek, meşale gibi yanıcı maddelerin satışı yasaklandı

Düzce Valiliği, ülke genelinde meydana gelen orman yangınlarına karşı alınacak önlemler kapsamında il genelinde havai fişek, meşale, dilek balonu, işaret fişeği ve benzeri yanıcı maddelerin satışlarıyla düğünlerdeki organizasyonlarda bu maddelerin kullanılmasını yasakladı.

İstanbul Valiliği de bugün yaptığı açıklamada, kent genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale ve benzeri patlayıcı-yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 29 Temmuz-28 Ekim 2025 tarihleri arasında yasaklandığını duyurmuştu.

Yasak, 29 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında geçerli

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yangınları önlemek amacıyla ormanlık alanlara girişlerin yasaklanmasına ek olarak, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımının 29 Temmuz-30 Eylül arasında yasaklandığı ifade edildi:

"Yaz Mevsiminin etkisini göstermesi ile ülkemizin çeşitli bölgelerinde orman yangını vakalarında önemli bir artış yaşanmaktadır. Valiliğimizin 16 Haziran 2025 tarih ve 2025/2 sayılı emir yazısı ile orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 1 temmuz 30 Eylül tarihleri arasında yasaklanmıştı.

İlgi genelgedeki tedbirlere ek olarak, Düzce il genelinde orman yangınına neden olabilecek, havai fişek, dilek balonu, işaret fişeği, meşale gibi yanıcı maddelerin satışı ve düğün ve benzeri organizasyonlarda kullanılması 29 Temmuz ila 30 Eylül 2025 arasında yasaklanmıştır.

İlgili kararın uygulanması için emniyet, jandarma ve ilgili kolluk birimlerimiz denetimlerini aralıksız sürdürecektir. Yasağa uymayan işletme ve şahıslar hakkında yasal işlem uygulanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."