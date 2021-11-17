Düzce'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise merkez üssü Düzce olan depremin 5.3 büyüklüğünde ve 13.3 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk bilgilere göre, depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını, ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği anımsatılarak, "Herhangi bir endişeye mahal yoktur. Tüm ekiplerimiz sahada tespit çalışmalarına devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün saat 15.40'ta meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir. Belediye ekiplerimiz, Valiliğimiz ve AFAD; koordineli olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tüm Düzcelileri soğukkanlı ve tedbirli olmaya davet ediyorum."

Depremin İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Düzce merkezli gerçekleşen depremden etkilenen bütün illerimize geçmiş olsun. İstanbul'da şu ana kadar olumsuz bir gelişme yaşanmadı.” açıklaması yaptı.

Bakan Soylu: İlgili birimlere ulaşan bir olumsuzluk yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, kamuoyunun gelişmelere göre valilik tarafından bilgilendirileceğini belirtti.

Bakan Soylu, "Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun. Düzce'de yaşanan depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir." ifadesini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada da "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakan Kurum'dan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerin inceleme başlattığını duyurdu.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

"Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun."