Düzce'de heyelanda mahsur kalan 56 kişi kurtarıldı

18 Temmuz 2019

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Bölgede çalışmaların devam ettiğini aktaran Dağlı, şunları kaydetti:

"Rafting tesislerinde mahsur kalan 8 kişi sabah saatlerinde kurtarıldı. Tesislerde bulunan ve köylerine gitmek istediklerini söyleyen 3 kişiye de ulaşıldı. Dilaver köyden 21, Esmahanım köyünden 16, Uğurlu köyünden 8 kişi kurtarıldı.

Şu anda oraya çalışma için giden ekipler var. Onları kurtaracağız. Tek tük vatandaş bilgisi gelirse onları kurtaracağız. Uğurlu köyünde Akçakoca kaymakamı mahsur kaldı diye haberler var. Böyle bir durum yok. Kaymakam görevinin başında."bölgede su baskını ve toprak kayması sonucu mahsur kalanların 5 helikopterle kurtarıldığını söyledi.

Vali Dağlı, bölgede yağışın aralıklarla devam ettiğini dile getirerek, "İnşallah kısa zamanda kapalı yolları açacağız. Kayıp ve can kaybı yok şu anda. Toplam 12 köy ağır etkilendi. Yol açma çalışmalarının ardından hasar tespiti çalışması yapılacak." diye konuştu.

"Köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir"

Öte yandan Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, heyelan, köprü, menfez, sel gibi olaylar nedeniyle Cumayeri, Akçakoca ve Gölyaka ilçelerinde toplam 23 köyün etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde 17 Temmuz 2019 akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkililer ve kurumlara bağlı ekiplerimiz, araç ve gereçleri ile sahada çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel felaketinden dolayı, kapanan yolların açılması ve ulaşılamayan köylere ulaşım çalışmaları tüm hızıyla sürdürülmektedir."

Açıklamada, Türk Kızılay tarafından da su ve gıda sıkıntısı yaşayan vatandaşlara yardım yapıldığı, şu ana kadar 5 helikopterle 51 kişinin mahsur kaldıkları bölgeden kurtarıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA