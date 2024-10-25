Düzce'de sis ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı aksattı.

Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da yoğun sis görüldü.

Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.