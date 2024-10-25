Düzce'de sis ulaşımı zorlaştırmaya devam ediyor
İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında kalan bölgede sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı güzergahlardan geçen sürücüler yolda zor anlar yaşıyor.
AA
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis ulaşımı aksattı.
Aydınpınar yolu ve çevresindeki köyler ile Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da yoğun sis görüldü.
Polis ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.