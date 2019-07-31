Düzce'deki FETÖ davasında 48 sanık hapis cezasına çarptırıldı

31 Temmuz 2019

Düzce'de, FETÖ/PDY'nin "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 22'si firari 23'ü tutuklu 77 sanığın 48'i, 2 yıl 2 ay ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, mahkeme heyeti sanıklara verilen ceza miktarlarını açıkladı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 48'ine, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 2 ay 15 gün ile 12 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Heyet, 4 sanığın beraatine karar vererek, 25 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Ceza verilen sanıklardan R.G. ve A.İ'yi aldıkları ceza miktarı ve tutuklu kaldıkları süreyi değerlendirerek hükmen tahliye eden heyet, tutuksuz sanıklardan M.Ş.Ö. ve F.D. hakkında aldıkları ceza ve kuvvetli kaçma şüphelerinin olması sebebiyle tutuklanmaları için yakalama emri verilmesini kararlaştırdı.

Heyet, diğer tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mütalaa

Cumhuriyet savcısı 6 Şubat'ta açıkladığı mütalaada, firari 22 sanığın dosyasının davadan ayrılmasını isteyerek, "il abisi" S.M.G. ve "il ablası" E.Ö. ile örgütün "mahrem imamı " eski öğretmen V.E'nin "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 10 yıldan onbeşer yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Savcı, 48 sanığın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar cezaya çarptırılması talebinde bulunarak, bu sanıklardan 11'inin ifadelerinin, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilmesini istemişti.

İddia makamı ayrıca 4 sanığın beraatini, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve tutuksuz sanık A.B'nin, dosyaya eklenen yeni deliller ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığının anlaşılması dolayısıyla tutuklu yargılanması talebinde bulunmuştu.

İddianame

Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer verilmişti.

Kaynak: AA