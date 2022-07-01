Düzce'deki selde 11 köprü ile binlerce dekar tarım alanı zarar gördü

Düzce'de etkili olan sağanak yağış ile beraber oluşan su taşkınlarının ardından hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre 11 köprü ve 15 menfezin yanı sıra 77 kilometre yol zarar gördü.

Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel sonrasında hasar tespit çalışmaları devam ederken bir yandan da yaralar sarılmaya başlandı. Düzce'de etkili olan yağış sonrasında birçok dere taştı. Bu çerçevede selde tüm ilçelerde heyelan, yol dolgusu, asfalt yol ve stabilize yollarda hasar oluştu. Toplamda 44 heyelan meydana gelirken, 8 bin 650 metre yık dolgusu, 22.1 kilometre asfalt yol, 45.57 kilometre stabilize yol ile 11 köprü ve 15 menfez zarar gördü.

Binlerce dekar alan zarar gördü

Havaların düzelmesi ile birlikte Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmada ilk belirlemelere göre merkez ilçede 55 köyde 15 bin dekar alanda mısır ve yem bitkisinin zarar gördüğü, 100 dekar fındık alanlarında heyelan sebebi ile zarar oluştuğu, Akçakoca‘da 150 dekar mısır ve 250 dekar fındık alanının, Cumayeri‘nde 100 dekar mısır 50 dekar fındık alanının, Çilimli’de 250 dekar mısır 250 dekar fındık alanının, Gölyaka’da bin 750 dekar mısır alanının, Gümüşova ilçesinde 2 bin dekar mısır ile 150 dekar fındık alanının, Kaynaşlı ilçesinde 100 dekar mısır 250 dekar fındık 50 dekar sebze alanlarının ve Yığılca ilçesinde 500 dekar fındık alanın zarar gördüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre genel toplamda 19. Bin 300 dekar dekar mısır ve yem bitkisi alanının zarar gördüğünü tespit eden ekipler Düzce’nin en önemli tarımsal üretimi olan Fındıkta ise 2 bin 150 dekar fındık alanının zarar gördüğünü veya heyelanda tamamen yok olduğunu tespit etti.